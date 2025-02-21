Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay, Bishopsgate'te yeni açtığı 'Lucky Cat by Gordon Ramsay' adlı restoranda hırsızlık sorunuyla boğuşuyor. BBC'deki habere göre Ramsay'nin restoranında bir haftada içinde 'maneki-neko' adı verilen şans kedisi figürlerinin 477 tanesi çalındı.

58 yaşındaki şef, ITV'de yaptığı açıklamada, "Kediler çalınıyor. Geçen hafta 477 tanesi çalındı, tanesi 4.5 sterlin" diye konuştu.

Çalınan figürlerin toplam kaybının 2 bin 146 sterlin olduğu düşünülüyor. Japon kültüründe şans getirdiğine inanılan maneki-neko figürleri, Asya esintili yemekler sunan Lucky Cat restoranlarının dekorasyonunda önemli bir yer tutuyor.

ÇİFTLER BİRLİKTE TUVALETE GİRİYOR!

Yaptığı televizyon programlarıyla da tanınan ünlü şef, restoranında karşılaştığı ilginç bir durumu da paylaştı: "Çiftler tuvalete birlikte giriyor, bu da ayrı bir sorun" dedi.