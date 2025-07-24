Hem televizyon kariyeriyle hem de sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan 50 yaşındaki ünlü şef, bugün yaptığı paylaşımda üniversiteden mezun olan oğlunu kutladı.

'ARTIK AİLEDE DİPLOMALI BİR AŞÇI VAR'

Instagram hesabından oğluyla birlikte bir mezuniyet fotoğrafı paylaşan Mehmet Şef, duygusal mesajında “Bugün gurur verici bir gün. Aslanım, sevgili oğlum Utkan Yalçınkaya Gastronomi mezunu oldu. Bizim için büyük gurur. Ailede artık diplomalı aşçımız var. Yolun açık olsun evlat, yolun bahtın açık olsun” ifadelerini kullandı.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın Sude, Emre ve Utkan isimli üç çocuğu bulunuyor. Şefin küçük oğlu Utkan’ın da babasının izinden giderek gastronomi eğitimi alması, takipçileri tarafından “bayrağı devraldı” şeklinde yorumlandı.

BABASINA OLAN BENZERLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Babasına olan benzerliğiyle dikkat çeken Utkan Yalçınkaya, sosyal medyada aktif olmasıyla da biliniyor. Mezuniyet sonrası profesyonel mutfak dünyasında adından daha fazla söz ettirmesi beklenen Utkan için “tıpkı babasının gençliği” yorumları yapıldı.