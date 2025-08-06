Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak mahallesinde, ünlü şef Gürkan Topçu’nun yeni restoranı kapılarını açtı. Sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok ismin katıldığı açılışta, menüde yer alan özel hamburger fiyatıyla dikkat çekti.
Şef Topçu’nun özel reçetesiyle hazırlanan hamburgerin fiyatı 5 bin TL olarak belirlendi. Kullanılan malzemeler arasında Japonya’dan ithal edilen Wagyu eti de bulunuyor. Etin kilogram fiyatının yaklaşık 15 bin doları bulduğu belirtildi.
Yüksek fiyatı nedeniyle dikkat çeken hamburger, uzun süredir Bodrum’da tartışma konusu olan yüksek lahmacun fiyatlarını da geride bıraktı.