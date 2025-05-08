İngiliz şef Yotam Ottolenghi'nin markası altında satılan pita cipsleri, içeriğinde etikette belirtilmeyen kereviz ve hardal maddeleri bulunduğu gerekçesiyle geri çağrıldı. Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan açıklamada, bu ürünlerin kereviz veya hardala alerjisi bulunan tüketiciler için ciddi sağlık riski taşıyabileceği uyarısı yapıldı.

Geri çağırma, 150 gramlık Vadouvan baharatlı pita cipslerinin 290525 ve 300525 kodlu partilerini kapsıyor. Bu ürünlerin son tüketim tarihleri 28, 29 ve 30 Mayıs 2025 olarak belirtiliyor. Cipsler, Ottolenghi’nin resmi internet sitesinde 6,30 sterline satışa sunulmuştu ve “ince ve çıtır yapısıyla soslar için ideal” olarak tanıtılıyordu.

ALERJİSİ OLANLAR TÜKETMEMELİ

FSA açıklamasında, söz konusu ürünleri satın alan ve bu alerjen maddelere karşı hassasiyeti bulunan tüketicilerin ürünü kesinlikle tüketmemesi ve fişli ya da fişsiz olarak satın aldıkları mağazaya iade etmeleri gerektiği belirtildi. Ürün iadesi karşılığında tam para iadesi yapılacağı vurgulandı.

HAYATİ TEHLİKESİ OLABİLİR

Uzmanlar bu alerjenlerin ciddi reaksiyonlara yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bu reaksiyonlar arasında ağız ve boğazda kaşıntı, mide bulantısı, kurdeşen ve kusma gibi belirtiler yer alırken bazı durumlarda anafilaksi gibi hayatı tehdit edici tablolar da gelişebiliyor.