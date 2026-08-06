Bulgaristan'da kayıtlı ve ağırlıklı olarak Macar turistlere Bulgaristan tatilleri düzenleyen Robinson Tours, iflas başvurusunda bulundu. Şirket, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada müşterilerine ve iş ortaklarına sözleşmeden doğan yükümlülüklerini artık yerine getiremeyeceğini belirterek Sofya Şehir Mahkemesi'nde tasfiye sürecini başlattığını duyurdu.

Turizmus.com'un haberine göre iflas açıklaması, şirket yönetiminin bir gün önce Burgas'a charter uçuşlarını yeniden başlatmak için çalışmaların sürdüğünü ve yaz sezonu sonuna kadar planlanan dört uçuşun gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini açıklamasının ardından geldi. Bu nedenle şirketin iflas kararı sektörde şaşkınlık yarattı.

İflasın nedeni ne?

Şirket, mali çöküşün tek bir nedene değil, birden fazla olumsuz gelişmenin birleşimine bağlı olduğunu açıkladı. Buna göre Orta Doğu'daki kriz nedeniyle seyahat talebi gerilerken, jet yakıtı maliyetlerindeki artış operasyon giderlerini önemli ölçüde yükseltti.

Bunun yanı sıra düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin Bulgaristan ve diğer Avrupa destinasyonlarına yönelik ucuz uçuşlarını artırması Robinson Tours'un müşteri sayısını düşürdü. Şirket ayrıca Macaristan turizm pazarındaki yoğun fiyat rekabeti ve bazı firmaların agresif fiyat politikalarının faaliyetlerini sürdürülemez hale getirdiğini ifade etti.

Ödeme yapan yolcular ne yapacak?

Seyahat ücretini ödemesine rağmen hizmet alamayan yolcular, Robinson Tours'un mali sorumluluk sigortasını sağlayan Bulgar sigorta şirketi Axiom Insurance Company aracılığıyla tazminat talebinde bulunabilecek.

Başvuruların İngilizce hazırlanması ve sözleşme, rezervasyon onayı, fatura, ödeme dekontları, kuponlar ile ilgili yazışmaların eklenmesi gerekiyor. Ayrıca geri ödemenin yapılabilmesi için başvuruda IBAN bilgilerinin de yer alması isteniyor.

Şirket, eksik belge bulunması halinde talep doğrultusunda gerekli evrakların yeniden düzenlenebileceğini açıkladı.

İş ortakları da alacaklarını talep edebilecek

Robinson Tours ile çalışan oteller, hava yolu şirketleri, seyahat acenteleri ve diğer iş ortakları da tasfiye süreci kapsamında alacaklarını talep edebilecek. Mahkeme kararının ardından tasfiye sürecine ilişkin ayrıntılar Bulgaristan Ticaret Sicili'ne işlenecek ve alacaklılar yasal prosedür çerçevesinde başvurularını yapabilecek.

Uçuşlar son anda iptal edildi

Şirketin yaşadığı mali sıkıntılar, hafta sonu Burgas'a yapılması planlanan charter uçuşunun gerçekleştirilememesiyle ortaya çıkmıştı. Ardından Debrecen kalkışlı bir diğer uçuş da son anda iptal edildi.

Bulgaristan'da mahsur kalan yolcular ise yaklaşık bir günden uzun süren otobüs yolculuğuyla ülkelerine dönebildi.

Robinson Tours, Bulgaristan'da kayıtlı sınır ötesi bir tur operatörü olarak Macaristan pazarında faaliyet gösteriyordu. Şirket, 2022 yılında Neptun Tours adını Robinson Tours olarak değiştirmişti. Firmanın başkanı Áron Jakócs, 2020 yılında faaliyetlerini sonlandıran ve yaklaşık 25 yıl boyunca Macaristan'da hizmet veren eski Robinson Tours'un kurucusu ve CEO'su olarak biliniyor.