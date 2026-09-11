İngiltere seyahat sektöründe yaprak dökümü devam ediyor. Liverpool merkezli bağımsız seyahat acentesi Barnes Worldwide Travel Ltd, yaklaşık 20 yıllık hizmet geçmişinin ardından faaliyetlerini resmi olarak durdurduğunu açıkladı.

New York, Las Vegas, Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs gibi popüler rotalara tatil paketleri sunan dev acentenin iflas haberi, Birleşik Krallık Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA) tarafından duyuruldu. Şirketin resmi web sitesi çevrimdışı olurken, daha önce rezervasyon yapmış müşteriler için acil durum rehberi yayınlandı.

REZERVASYONU OLAN TATİLCİLER NE YAPMALI?

ABTA tarafından yapılan açıklamada, Barnes Worldwide Travel’ın doğrudan tur operatörü değil, aracılık eden bir seyahat acentesi olduğuna dikkat çekildi.

Bu durum, daha önce yapılan tatil planlarının iptal edilmek zorunda kalmayabileceği anlamına geliyor. Müşterilerin izlemesi gereken adımlar ise şöyle sıralandı:

Evraklarınızı Kontrol Edin: Satın aldığınız tatil paketinin arkasındaki asıl tur operatörünün veya ana seyahat şirketinin adı rezervasyon belgelerinizde yer almaktadır.

ATOL Sertifikasına Bakın: Uçak bileti dahil bir tatil aldıysanız, sertifikanızdaki "Seyahatinizi kim koruyor" başlığı altındaki firmayı tespit edin.

DOĞRUDAN İLETİŞİME GEÇİN

Tatilinizin aksamaması için doğrudan ana tur operatörünün kredi kontrol veya müşteri hizmetleri departmanıyla görüşün. Müşteri iletişim noktanız artık bu firmalar olacaktır.

SEKTÖRDE İFLAS DALGASI BÜYÜYOR

Barnes Worldwide Travel, bu yıl İngiltere'de batan tek seyahat markası değil. Tatil sektöründe son aylarda üst üste gelen iflas haberleri dikkat çekiyor:

Golf Villa Rentals Ltd: Dünya çapında golf tatil paketleri sunan East Sussex merkezli şirket, Ağustos ayında faaliyetlerini sonlandırdı.

Frasers Travel: İskoçya’da 40 yıldan uzun süredir hizmet veren aile şirketi, geçtiğimiz aylarda kepenk indirdiğini duyurdu.