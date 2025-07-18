1,3 milyar dolarlık Astronomer şirketinin evli CEO'su Andy Byron, insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'la Coldyplay konserinde sarmaş dolaş eğlenirken yakalandı. O anlar ise stadyumda kurulan dev ekrana yansıtıldı. Kendilerini bir anda dev ekranda gören ikili ise panik yaparak hemen saklandı.

YASAK AŞK DEV EKRANA YANSIDI

Grubun solisti Chris Martin, klasik öpücük kamerasıyla seyircileri coşturmaya karar verdi. Tam o sırada ekrana Andy Byron ile Kristin Cabot'ın samimi görüntüsü verildi. Solist Martin ise her şeyden habersiz, ekrandaki görüntüye "Ooo şu ikiliye bakın" diyerek seslendi.

EŞİ SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Kendilerini ekranda gören ikili hemen saklandı.

Tesadüfen ortaya çıkan yasak aşk dünya gündeminde en çok konuşulan olaylardan biri oldu. Andy Byron'ın eşi ise bu skandal sonrası sosyal medya hesabından eşinin soyadını kaldırdı.