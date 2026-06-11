İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Bu kapsamda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı; şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Burada da ifadeleri alınan şüphelilerden Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İfadesi tamamlanan eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un damadı Ali Efe Bezci ve çok sayıda isim hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
Ayşe Hatun Önal, Ahmet Karoğlu, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Enis Arıkan ve Selin Ciğerci’nin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması istendi.
SORUŞTURMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 23 şüpheliyi gözaltına almış; dört şüpheli hakkında da çalışma yapıldığı bildirilmişti.
Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Kenan Doğulu, eşi oyuncu Beren Saat, şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, türkücü Berdan Mardini ve oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenilmişti.
Gözaltına alınanlar şöyle:
- Ayşe Hatun Önal
- Tolga Çam
- Ferhan Kaya
- Murat Saygı
- Enis Ahmet Onat
- Ahmet Karoğlu
- Emre Tari
- Hasan Vatan
- Kerimcan Durmaz
- Kenan Doğulu
- Beren Saat
- Mehmet Cem Karcı
- Berdan Mardini
- Reyhan Küçükyeğen
- Ozan Doğulu
- Yaşar İpek
- Mehmet Yıldız
- Tessy Ramos Correira
- Enis Arıkan
- Rafet Eren Yorulmazer
- Ali Efe Bezci
- Selin Ciğerci
- Oğuzhan Beker