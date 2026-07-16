Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Buna göre; şüphelilerden 5'i tutuklama talebiyle, 11'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Üç şüpheli de emniyet ifadelerinin ardından salıverildi.

5 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Savcılıkta ifadeleri alınan İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık ve Şefik Ömer Dolman tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aybüke Albere, Feyza Cihan, İrem Haznedar, Ateş İnce, Sıla Gençoğlu, Gökhan Şafak, Asude Mercan, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı ve Büşra Tatar ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mehmet Fatih Aksoy, Burak Çelik ve Eylem İpek Şafak ise serbest bırakıldı.