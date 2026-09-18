Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Bu kapsamda sabah saatlerinde 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 18 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında oyuncular Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Afra Saraçoğlu ve Nilperi Şahinkaya ile eski futbolcu Hasan Şaş, rapçi Sefo ve gazeteci Yağız Sabuncuoğlu yer aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLENLER VAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan isimlerden Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş, Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu adliyeye sevk edildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise adli tıpta verdiği testin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda isme yönelik gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Afra Saraçoğlu ve Nilperi Şahinkaya ile rapçi Seyfullah Sağır (Sefo), eski futbolcu Hasan Şaş ve spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun da olduğu öğrenilmişti.

Gözaltı listesinde yer alan isimler şunlardır: