İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

"Fuhuş", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme" ile "uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma" suçlarına yönelik soruşturma Adli Tıp Kurumu'nda test veren şüphelilerden 16'sının sonuçları belli oldu.

3 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda Deniz Sözen, Ufuk Gündoğdu ve Mehmet Cam Karcı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Cansu Taşkın'dan alınan örneklerde "kodein" maddesine rastlandığı bildirildi.

Deniz Çakır, Muammer Kapucuoğlu, Pınar Bent, İbrahim Yılmaz, Cem Güler, İlknur Şahin, Işıl Işık Demet, Burcu Özberk, Özden Cerrahoğlu, Özcan Deniz, Ceylan Kaya ve Burhan Karaca'nın test sonuçları ise negatif olarak açıklandı.