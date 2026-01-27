İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında çok sayıda ismin verdiği saç ve kan örneklerinin sonuçları çıktı. Buna göre, Adli Tıp Kurumu tarafından alınan örneklerin incelenmesinin ardından üç şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemelerde; oyuncu Çağla Boz, Koray Beşli ve Hakan Yıldız'da 'kokain' maddesi tespit edildi. 5 İSMİN NEGATİF Soruşturma kapsamında örnekleri incelenen isimlerden 5'sinin testi ise negatif çıktı. Testi negatif çıkan isimler şarkıcı Alya Şahinler, şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Fatıma Sena Bilgin, Berna Arıcı ve Nevin Şimşek oldu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.