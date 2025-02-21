Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski kayınvalidesi Aysel Coşkun’un vefat ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım oğlumun bir tanecik anneannesi ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Aysel Coşkun Zincirlikuyu Mezarlığı’na Defnedilecek
Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun da annesinin kaybını sosyal medya üzerinden duyurarak, "Canım annem, kıymetlimiz mekânın cennet olsun" dedi.
Merhume Aysel Coşkun’un cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.