İstanbul, bugün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem, kentin birçok ilçesinde şiddetli şekilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı, parklarda ve açık alanlarda toplandı.

Deprem sırasında televizyon sunucusu Meltem Bozbeyoğlu, canlı yayındaydı. Yayın esnasında sarsıntının etkisiyle ekranın sallandığı görüldü. Bozbeyoğlu’nun, önündeki masaya tutunduğu ve “Deprem oluyor, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım,” ifadelerini kullandığı anlar canlı olarak ekranlara yansıdı.

ANNESİNE SESLENDİ

Bozbeyoğlu, yayın sırasında editöründen yardım isteyerek annesinin kendisine ulaşmasını istedi. O anlar saniye saniye kaydedildi.