Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan ünlü spiker Sabri Ugan, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu…. Ugan, hesabından tedavi süreciyle alakalı konuştu. İşte Sabri Ugan’ın açıklamaları:

"Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada yokum. Bunun sebebi sağlık sorumlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var ama moralim hiç bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Hayattan kopmayın. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim"

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray Spor Kulübü Sabri Ugan hakkında paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada; "Tarihe geçen UEFA Şampiyonlar Ligi zaferlerimizin unutulmaz sesi sevgili Sabri Ugan. Bu mücadeleyi kazanacağından ve mikrofon başına yeniden geçeceğinden hiç şüphemiz yok" denildi.