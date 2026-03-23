Meksikalı model ve deneyimli spor spikeri Ines Sainz, kariyeri boyunca karşılaştığı en zorlu anlardan birini kamuoyuyla paylaştı. O dönem AC Milan kadrosuna yeni katılan Brezilyalı bir futbolcuyla röportaj yapmak üzere kaldığı otele giden Sainz, görüşmenin bir tuzağa dönüştüğünü belirtti.

RÖPORTAJ SIRASINDA ODA KAPISI KAPATILDI

Sainz’in aktardığı bilgilere göre olay, futbolcunun asistanının kameramanı odadan çıkarıp kapıyı kilitmesiyle başladı. Odada yalnız kaldıkları anda futbolcunun kendisine yaklaşarak öpme girişiminde bulunduğunu ifade eden 47 yaşındaki spiker, durumu fark eder etmez saldırgana tüm gücüyle tekme attığını dile getirdi.

Fiziksel müdahalenin ardından odadan ayrılan Sainz, yaşananların profesyonel bir iş görüşmesi sınırlarını aştığını vurguladı. Olayın ardından bardağı taşıran son damlanın zorla öpme girişimi olduğunu belirten muhabir, güvenliğini korumak adına sert tepki verdiğini açıkladı.

FUTBOLCUNUN KİMLİĞİ GİZLİ TUTULDU

Sainz, söz konusu futbolcunun Brezilya asıllı olduğunu ve o dönem İtalyan devi AC Milan’a yeni transfer edildiğini belirtmesine rağmen isim vermekten kaçındı. Kamuoyunda oluşan merak üzerine bir açıklama daha yapan spiker, bu ismin Brezilyalı yıldız Kaka olmadığını özellikle vurgulayarak spekülasyonların önüne geçti.