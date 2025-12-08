Türkiye’nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyede ifade verdi.

Önceki operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin ayrıntılı incelenmesi, yeni isimlerin ortaya çıkmasına ve soruşturmanın genişlemesine yol açtı.

FENOMENİN TELEFONUNDAN ÇIKTI

Sabah’ta yer alan habere göre soruşturmanın merkezindeki sosyal medya fenomeni, cep telefonunu kendi isteğiyle incelemeye teslim etti.

WhatsApp ve Telegram’daki yazışmalar ile dijital veriler, uyuşturucu madde temini ve ticaretine ilişkin geniş bir ağı işaret etti.

ÜNLÜLERE OPERASYON

Geçtiğimiz ekim ayında Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Deren–Derin Talu, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu birçok isim ifadeye çağrılmıştı. Büyük bölümünün testleri temiz çıkarken, pozitif sonuç veren bazı isimlerin bunun reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını savundukları öğrenildi. Bu grupta Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci gibi isimler yer alıyordu.

OPERASYON MEDYAYA UZANDI

Dijital deliller doğrultusunda operasyonun son halkası geçen hafta medya dünyasına sıçradı. Spikerler Cebeci, Sarıoğlu ve Acet, haklarındaki “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma” iddiasıyla ifade verdi; Adli Tıp’ta kan ve saç örnekleri sundu. İşlemlerin ardından üç isim de serbest bırakıldı.

BİLGİ KİRLİLİĞİ

Soruşturma sürerken sosyal medyada yanlış bilgiler de dolaşıma girdi. Merve Ahu Sarı ve bazı ünlülerin gözaltına alınıp tutuklandığı, ilk operasyonda Simge Sağın’ın gözaltına alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yeni dijital deliller ve yazışmaların değerlendirilmesiyle önümüzdeki günlerde ünlü isimlere yeni ifade çağrıları yapılabileceği ifade ediliyor.