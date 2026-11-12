Emekli Avustralyalı kriket oyuncusu Stuart MacGill, spor dünyasını sarsan çarpıcı açıklamalarda bulundu. 55 yaşındaki eski sporcu, kariyeri boyunca topun yapısını bozmak için zımpara kağıdı dahil çeşitli yöntemlere başvurduğunu kabul etti. Bu itiraf, Usman Khawaja'nın 2018 yılında Güney Afrika'da patlak veren ünlü "zımpara kağıdı skandalını" ele aldığı yeni kitabının ardından gündeme bomba gibi düştü.

Bu hafta Steve O'Keefe ve Moises Henriques'in sunduğu Cricket Fanatics podcast'ine katılan MacGill, topa müdahalenin yeni bir durum olmadığını savundu. Bu yöntemin on yıllardır denetimsiz ve yaygın bir şekilde kullanıldığını öne süren efsane isim, konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

"Bildiğim kadarıyla topa müdahale 1970'lerden, hatta belki daha da öncesinden beri yapılıyor. Kriketin her seviyesindeki herkes bunun farkında. Neler döndüğünü hepimiz biliyoruz; asıl mesele her zaman 'bu işten nasıl yakalanmadan sıyrılırsınız?' sorusuydu."

Zımpara Kağıdı, dudak parlatıcısı ve tırnak sertleştirici

Avustralya milli takımıyla 44 Test maçına çıkıp 208 sayı (wicket) alan ve Yeni Güney Galler (NSW) formasıyla 184 birinci sınıf maçta ter döken MacGill, topu aşındırmak için zımpara kağıdı, dudak parlatıcısı ve tırnak sertleştirici kullandığını gizlemedi. Yaptıklarını bir hile şebekesinin parçası olarak değil, tamamen meraktan denediğini belirten MacGill, uyguladığı yöntemleri şöyle anlattı:

• Başparmak Tekniği: "Küçük bir parça zımpara kağıdı kesip başparmağıma yapıştırırdım. Hakemler sahaya çıkarken topu yaklaşık 20 metre öteye bırakırdı. Çay molasından hemen sonra sahaya koşup topu alır, iyice çizer ve zımpara kağıdını çıkarıp daha ilk atış yapılmadan kenara fırlatırdım. Topun üzerindeki çizikler dışında kimse bunu benim yaptığımı anlamazdı."

• Pantolon Hilesi: "Farklı yöntemler de denedim. Bir keresinde pantolonumun iç kısmına zımpara kağıdı dikmiştim. Topu parlatıyormuş gibi yaparken aynı anda çizmeye çalışıyordum; o dönem bunun çok zekice bir hamle olduğunu düşünmüştüm."

"Ters salınım oyuna geri dönmeli"

MacGill, yabancı cisim kullanılmadığı sürece topa yapılan belirli müdahalelerin kurallar dahilinde serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Eski Test koçu Justin Langer'ın 2018'den bu yana dünya kriketinde "ters salınım" (reverse swing) tekniğinin neredeyse tamamen yok olduğuna dair sözlerini hatırlatan MacGill, bu kural esnekliğinin oyuna heyecan katacağına inanıyor:

"Bence bu durum gereğinden fazla büyütülüyor çünkü ters salınım oyunun inanılmaz bir parçası. Artık 80. turda (over) yeni topa geçilmemeli, bu sınır 100. tura çekilmeli. Zımpara kağıdı, şişe kapağı veya beton gibi dış etkenler yasak kalsın ama oyuncuların topu tırnaklarıyla çizmesine izin verilsin. Eğer topu çizip ona ters salınım kazandıracak yeteneğiniz yoksa o top zaten işe yaramaz; aksine takımınız için her şeyi mahveder ve maçı kaybedersiniz."