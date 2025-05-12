Nestlé, Perrier, San Pellegrino ve Acqua Panna gibi dünya çapında bilinen premium su markalarını kapsayan iş kolunu elden çıkarmayı değerlendiriyor. Bu hamle, şirketin daha kârlı ve güçlü markalara odaklanma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Süreç kapsamında Nestlé, finansal danışmanlık için Rothschild ile iş birliği yapıyor. Su biriminin bağımsız bir küresel iş birimi haline getirilerek satış sürecinin başlatılması planlanıyor. Şirketin bu işten tamamen çıkmayabileceği, bazı hisselerini elinde tutabileceği de belirtiliyor.

ÖZEL SERMAYE DEVLERİNİN İLGİSİ BÜYÜK

Satış sürecine ilgi duyan potansiyel alıcılar arasında Platinum Equity, Blackstone, One Rock Capital Partners, PAI Partners ve Clayton Dubilier & Rice (CD&R) gibi güçlü özel sermaye fonları yer alıyor. Ancak satışın kesinleşip kesinleşmeyeceği henüz netleşmiş değil.

FRANSA'DAKİ OPERASYONLAR YAKIN TAKİPTE

Özellikle Perrier üretim tesislerinin bulunduğu Fransa’da, su kaynaklarına erişim ve mevzuatla ilgili yaşanan bazı zorluklar, Nestlé’nin karşı karşıya olduğu önemli başlıklardan biri. Şirket, tüm tesislerinin yasalara uygun faaliyet gösterdiğini vurgularken, yerel düzenlemelere tam uyum sağlama konusunda zaman zaman sorunlar yaşandığını kabul ediyor.

KÜRESEL ZORLUKLAR SU SEKTÖRÜNÜ ETKİLİYOR

Pandemi sonrasında azalan tüketici talebi, artan su kıtlığı ve çevresel kaygılar gibi küresel etkenler, şişelenmiş su sektörünü olumsuz etkiledi. Nestlé, bu gelişmelere paralel olarak 2021 yılında Kuzey Amerika’daki su işini 4,3 milyar dolara satarak önemli bir adım atmıştı.

SU GELİRİ TOPLAM İÇİNDE KÜÇÜK PAYA SAHİP

2024’ün ilk çeyreğinde Nestlé’nin su işinden elde ettiği gelir 722 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 874 milyon dolar) ulaştı. Bu rakam, şirketin toplam gelirinin yalnızca %4’ünden daha az bir kısmını oluşturuyor.

Nestlé, yaklaşık 2 bin markadan oluşan portföyünü sadeleştirerek, sadece güçlü ve kârlı olanlara odaklanmak istiyor. Öncelikli markalar arasında KitKat, Nescafe, NAN bebek maması ve Maggi gibi ürünler bulunuyor. Bu yaklaşım, şirketin yeni dönem vizyonunun temelini oluşturuyor.