Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'taklit veya tağşiş yapılan gıdalar' ile ilgili denetimleri sürerken, bir yandan da Rekabet Kurulu aracılığıyla Türkiye'nin önde gelen gıda üreticilerine yönelik soruşturmalar derinleştiriliyor.



81 ilde satışa sunulan Türkiye'nin önemli sucuk üreticilerinden Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Rekabet Kurumu'nun sunduğu uzlaşma teklifini kabul etti.

72,9 MİLYON LİRA CEZA ÖDEYECEK



Rekabet Kurulu tarafından yapılan denetimlerde, ünlü gıda firmasının alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek kanunu ihlal ettiği tespit edildi. Şirket hakkında hazırlanan uzlaşma teklifi Namet tarafından kabul edilirken, yapılacak yüzde 25'lik indirimle birlikte firmanın ödeyeceği toplam ceza 72 milyon 986 bin 653 lira olarak belirlendi.

Rekabet Kurumu, internet sitesinde yayımladığı duyuruda, firmanın yasaları ihlal ettiğini ve cezaya çarptırıldığını açıkladı. Kurum, piyasa düzeninin korunması ve rekabetin sağlanması için bu tür soruşturmaların devam edeceğini belirtti.

DENETİMLER SIKLAŞIYOR

Son dönemde gıda sektörüne yönelik incelemeler artarken, Rekabet Kurulu’nun bu tür müdahaleleri, piyasa dengesinin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, tüketicilerin fiyat artışlarından korunması adına bu tür denetimlerin devam edeceğini vurguluyor.