Yedi yaşındaki Tanem Karasaç, hafta sonu spor kursundan çıkarken büyük bir tehlike atlattı. Küçük kız, spor salonunun bulunduğu apartmanda yaşayan bir köpeğin saldırısına maruz kaldı.

Rottweiler cinsi köpek, Tanem’i yere düşürüp sırtından ısırdı ancak çocuk, şans eseri hafif yaralarla kurtuldu. O esnada Tanem’in annesi, Star TV’de “Bir Şansım Olsa” programını sunan psikolog Aslı Özkaya da yanındaydı.

'KIZIMI YERE YATIRIP SÜRÜKLEDİ'

Köpeğin ağızlıksız olduğunu belirten Aslı Özkaya, yaşadıklarını şu şekilde aktardı: “Kaldırımın kenarında yürürken, karşı kaldırımdan gelen tasmalı ancak ağızlıksız köpek, sahipli olmasına rağmen kızımın arkasından saldırdı. Kürek kemiğini ısırıp çekerek yere düşürdü. Bir anne olarak bunu izlemek çok zor bir deneyimdi. Kızımı yere yatırıp sürükledi.”

'SAHİBİ ŞOKA GİRDİ, TASMAYI BIRAKTI'

Aslı Özkaya, çığlıkları ve çevredekilerin müdahalesiyle kızını köpeğin elinden kurtararak hastaneye yetiştirdi. Tanem’e gerekli müdahale yapıldı ve kuduz aşısı uygulandı. Köpeğin sahibinin ihmalkâr davrandığını vurgulayan Özkaya, “Bir anne-baba, 14 yaşındaki bir çocuğa, benim kızımdan büyük bir köpeği nasıl teslim eder? Kız köpeği kontrol edemedi. Tanem yerde sürüklenirken, o kız şoka girip tasmayı bıraktı. Bize dönüp ‘Köpeğim yemek yiyor, neden arkasından geçiyorsunuz? Geçerseniz böyle ısırır’ dedi. Bilinçli olduğunu söylemeye dilim varmıyor,” diye konuştu.

'KUDUZ AŞISI YOK'

Olaydan büyük korku yaşayan aile, karakola giderek şikâyetçi oldu. Polis, köpeğin veterinerine ulaştığında, hayvanın çipinin ve kuduz aşısının olmadığı ortaya çıktı. Köpek, belediye ekipleri tarafından aileden alınarak barınağa götürüldü