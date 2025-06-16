Kanal D’de yayınlanan Password yarışmasında Şebnem Bozoklu ile beraber sunuculuk yapan Arıkan, program boyunca birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor, eğlenceli anlara imza atıyor.

Yakın zamanda programa katılan Melis Sezen’in dans performansıyla sosyal medyada olay yaratması, Enis Arıkan’ın bir diğer efsanevi dansı “Everyway That I Can” ile kıyaslanmıştı. Ancak bugün, sunucu ve oyuncu Enis Arıkan bambaşka bir konuyla gündemde... Yıllardır kullanmayı tercih ettiği protez saçını çıkardı. O anları Instagram'dan paylaşan oyuncunun doğal halini gören bir daha baktı.

Arıkan, daha önce de saçlarıyla ilgili açık sözlü davranmış, “Her yerimde estetik mevcut, ufak ufak yaptırıyorum. Saçlarımın normal hâli seyrek. Bu yüzden saç ektirdim. Dizi için protez saç takmışlardı, sonra ona alıştım. Bir daha kendi saçımı kullanmayı tercih etmedim.” açıklamasıyla bu tercihinin arkasındaki sebepleri paylaşmıştı.

Kendi ifadeleriyle doğal saçlarından memnun olmayan oyuncu, uzun süredir sadece protez saçla kamera karşısına çıkıyordu. Gerek ekran karşısında, gerekse günlük yaşamında protez saçından bir an olsun vazgeçmemişti.

Enis Arıkan bu kez farklı bir karar aldı ve protez saçına dinlenme molası verdi. Kendi evinde çektiği hikâyelerde doğal saçlı halini paylaşan Arıkan, takipçilerini oldukça şaşırttı.

Gür ve hacimli saçlarıyla görmeye alıştığımız Enis Arıkan’ın bu yeni hali, ilk bakışta farklı gelse de, yine de özgüveniyle dikkat çekti.