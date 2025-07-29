Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ tatil beldesinde vatandaşlar, günlerce süren su kesintileri sebebiyle evlerini terk etmeye başladı.

Günlerce su kesintisi yaşayan Kumbağ sakinleri ile buraya tatil için gelen vatandaşlar, çareyi evlerine geri dönmekte buldu. Yerli halk ise su kesintilerine isyan ederek yollara çıktı, düzenledikleri eylemlerle seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı.

Haziran ve Temmuz aylarında da sık sık su kesintileriyle mücadele eden Kumbağlılar hâlâ sorunlarına çözüm bulabilmiş değil. Vatandaşlar, Tekirdağ ve Süleymanpaşa Belediyelerine yaptıkları başvurulardan olumlu yanıt alamadıklarını, başkanların yaptığı açıklamaların kendilerini tatmin etmediğini belirterek, "Biz laf değil icraat istiyoruz, su istiyoruz. Yazlıklarımızda dinlenmek, tatil yapmak istiyoruz; susuz kalmak değil." ifadelerini kullandı.

'75 MAHALLENİN BAŞKA BİR KAYNAĞI MI VAR?'

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, daha önce yaptığı açıklamada bölgeyi besleyen su kuyusunun yetersiz kaldığını, su seviyesinin çok düştüğünü ve açılacak yeni kuyu ile su kesintisi sorununun çözüleceğini belirtmişti.

Ancak Başkan Yüceer'in açıklamalarına rağmen, ünlü tatil beldesi Kumbağ'da su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak üç gündür devam eden su kesintisi nedeniyle vatandaşlar evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Vatandaşlar, Başkan Yüceer'in açıklamalarını hatırlatarak şu soruyu yöneltiyor:

- 78 mahallesi bulunan Süleymanpaşa ilçesinde eğer su kaynağı yetersizse, neden sadece Kumbağ, Topağaç ya da Barbaros mahallelerinde kesinti yaşanıyor? Diğer 75 mahallede neden su kesilmiyor? Onların başka bir kaynağı mı var? Halk bu sorunun cevabını bekliyor.