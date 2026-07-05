Türkiye'nin turizm bölgelerinde son dönemde sıkça gündeme gelen fahiş fiyat tartışmalarına oldukça ilginç bir yenisi daha eklendi. Bu kez tartışma konusu bir restoran menüsü veya plaj giriş ücreti değil, bir işletmenin tuvalet kullanım bedeli oldu. Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesinde bir mekana giden gençler, karşılaştıkları manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydederek durumu gözler önüne serdi.
TUVALETE GİRMEK 500 LİRA
Görüntülerde, işletmenin tuvalet kapısına asılan kağıtta büyük harflerle yazılmış şu ifadeler yer aldı: "Müşteri harici tuvalet kullanımı KESİNLİKLE YASAKTIR. Kullanım ücreti: 500 TL"
Karşılaştıkları bu manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gençlerin kendi aralarındaki trajikomik diyalog da kameraya yansıdı. Videoyu çeken kişinin durumu göstererek "Müşteri olmazsan 500 lira verirsin" demesi üzerine, genç kadın gülerek, "500 lira verir misin? 500 borç ver, gireceğim" yanıtını verdi.