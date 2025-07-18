Yaz aylarının etkisini göstermesiyle birlikte İzmir'de baraj doluluk oranları da düşmeye başladı.
Son olarak Seferihisar Belediyesi, plajlardaki duşları geçici süreyle kapatma kararı aldı.
Ürkmez Halk Plajı'na asılan bilgilendirme yazılarında, "Barajlardaki doluluk oranının yetersiz olması sebebi ile plajlardaki duşlar geçici olarak kapatılmıştır. Doğayı ve su kaynaklarımızı korumak hepimizin sorumluluğu. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
Ürkmez Barajı'nda doluluk oranı yüzde 15,15' kadar düşerken diğer barajların doluluk oranı şöyle:
Balçova Barajı yüzde 36,87
Gördes Barajı yüzde 0,08
Tahtalı Barajı yüzde 9,98
Güzelhisar Barajı yüzde 59,39
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 5,43