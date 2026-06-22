Krispy Kreme, "Individual Pitch Perfect Doughnut" ve "Match Day Dozen" isimli iki popüler ürününde, etiket üzerinde yer almayan fındık bileşeninin bulunması ihtimali üzerine harekete geçti.

Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan açıklamada, özellikle futbol sahası şeklinde tasarlanan "Pitch Perfect" adlı çöreğin içerisinde fındık yer alabileceği aktarıldı. Bu durum, kuruyemiş alerjisine sahip bireyler için olası bir sağlık tehdidi barındırıyor.

GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLER DETAYLICA AÇIKLANDI

Şirketin önlem amaçlı başlattığı geri çağırma operasyonu, belirli ambalaj boyutları ve son tüketim tarihlerine sahip şu ürünleri kapsıyor:

Krispy Kreme Individual Pitch Perfect Doughnut: Tekli paket boyutunda satılan, son tüketim tarihi 21 Haziran 2026 ve 22 Haziran 2026 olan ürünler.

Krispy Kreme Match Day Dozen: 12'li paket boyutunda satılan, son tüketim tarihi 21 Haziran 2026 ve 22 Haziran 2026 olan ürünler.

BAZI MAĞAZALAR VE MARKETLER ETKİLENDİ

Geri çağırma işleminin markanın Peterborough şubesinde üretilen ve bu şubeden lojistik dağıtımı sağlanan lokasyonları kapsadığı bildirildi. Buna göre; Leicester, Nottingham, Ipswich, Norwich ve Cambridge'deki Krispy Kreme mağazaları ile bu bölgelerde çevre süpermarketlerde satışa sunulan ilgili ürünler risk altında bulunuyor.

TÜKETİCİLERE İADE VE KESİNTİSİZ PARA İADESİ ÇAĞRISI YAPILDI

Gıda Standartları Ajansı (FSA) verilerine göre, gıda alerjisi riski oluştuğunda resmi kurumlar Alerji Uyarısı yayınlayarak ürünlerin raflardan kaldırılmasını sağlıyor. Bu doğrultuda Krispy Kreme, ilgili alerji destek kuruluşlarıyla iletişime geçerek üyelerin bilgilendirilmesini sağladı ve mağazalara uyarı bildirimleri astı.

Belirtilen tarihli ürünleri satın almış olan ve fındık alerjisi bulunan tüketicilerin, çörekleri kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. Mağduriyet yaşanmaması adına tüketiciler, ürünleri satın aldıkları satış noktalarına fişli veya fişsiz olarak iade ederek tam para iadesi alabilecekler.

Yaşanan tedarik zinciri hatasının ardından resmi bir açıklama yayımlayan Krispy Kreme, tüketicilere karşı sorumluluklarını ciddiye aldıklarını belirterek ürün güvenliğinde en yüksek standartları hedeflediklerini vurguladı. Ünlü marka, bu geri çağırma işleminin neden olabileceği her türlü rahatsızlık ve hayal kırıklığı sebebiyle müşterilerinden özür dilediğini ifade etti.