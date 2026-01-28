Rus kulübü FC Soçi’nin teknik direktörü Robert Moreno, yapay zeka nedeniyle işinden oldu.

48 yaşındaki çalıştırıcı 2023'ten beri yönettiği kulüpte kararlarını yoğun biçimde ChatGPT'ye verdirtmesi nedeniyle oyuncularla arasında sorunlar baş gösterdi. Soçi, Moreno’nun ilk sezonunun sonunda Rusya Premier Ligi’nden küme düştü.

Birinci Lig'de oynanan maçların ardından kulüp yetkilileri, Moreno'nun teknolojiyi gereğinden fazla kullandığını fark etti.

TAKIMI UYUTMADI

Kulübün eski sportif direktörü Andrei Orlov, Sports Russia’ya yaptığı açıklamada, ilginç bir detay verdi.

Geçtiğimiz mart ayında FC SKA Khabarovsk ile oynanan deplasman maçında Moreno'nun, ChatGPT’nin yardımıyla seyahat ve antrenman programı hazırladığı iddia edildi. Yapay zekanın hazırladığı program nedeniyle takım 28 saat uyumadı.

Orlov, sıra dışı olayı "Habarovsk gezisine hazırlanırken Robert, 'Her şeyi planladım. Tüm gezi parametrelerini ChatGPT'ye girdim' dedi. Sunumu inceledim ve oyuncuların 28 saattir uyuyamadıklarını gördüm. 'Robert, bunlar çok güzel ama çocuklar ne zaman uyuyacaklar?' diye sordum. Oyuncular neden sabah beşte kalkıp yedide antrenman yapmamız gerektiğini anlamadılar." ifadeleri ile anlattı.

YAPAY ZEKA İLE TRANSFER YAPTIRDI

Orlov, açıklamalarının devamında Alberto Moreno’nun transfer ve antrenman planlamasında da ipleri ChatGPT’ye bıraktığını söyledi.

ChatGPT, o sezona ait verileri değerlendirdikten sonra Artur Şuşenachev’in kulüp için en uygun seçenek olduğu sonucuna vardı. Ancak Kazak forvet, Soçi formasıyla çıktığı 10 maçta gol atamadı. Rus ekibi, yararlanamadığı oyuncuyu bir sezon sonra FC Aktobe’ye yolladı.

Moreno'nun ChatGPT'yi ek bir araçtan ziyade görevinin en önemli aracı haline getirmesinin ayrılığı getirdiğini belirten Orlov, "Oyunculara eziyet etti ve kadronun Rus çekirdeği Moreno'dan çok mutsuzdu ve yabancı oyuncular da artık onun fikirlerine güvenmiyordu. Yardımcılarına ve oyuncularına karşı hiçbir empati göstermedi ve insanlar bunu hissetti." ifadelerini kullandı.

Moreno, son sezonunda Rusya Premier Lig’de 7 maçta takımının başında görev alırken yalnızca 1 puan toplayınca görevden alındı..