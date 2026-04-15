UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş mücadelesinde futbolseverler nefes kesen bir karşılaşmaya tanıklık etti. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Hansi Flick’in çalıştırdığı Barcelona’yı ağırladı.

AVANTAJI KULLANDI

İlk maçta deplasmanda sergilediği etkileyici oyunla sahadan 2-0’lık net bir galibiyetle ayrılan Madrid ekibi, kendi evinde 2-1 mağlup olmasına rağmen toplam skordaki avantajını koruyarak adını yarı finale yazdırmayı başardı.

"EVE GİDİP UYUYUN"

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte saha içindeki gerilim, teknik direktör Diego Simeone’nin tribünlere yönelik tavrıyla zirveye taşındı. Tur sevincini yaşayan Arjantinli teknik adamın, Barcelona tribünlerine dönerek eliyle "Gidin eve uyuyun" şeklinde bir hareket yapması stadyumda tansiyonu yükseltti.

Katalan taraftarları adeta çılgına çeviren bu hareket, maçın skorundan daha çok konuşularak kısa sürede dünya futbol gündeminin ilk sırasına yerleşti.

İLK MAÇTAKİ HAREKETİ DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Simeone’nin bu eşleşmedeki tavırları aslında ilk maçtan itibaren dikkatleri üzerine çekmişti. Eşleşmenin ilk ayağında kariyerinde ilk kez Camp Nou deplasmanından galibiyetle dönmeyi başaran deneyimli hoca, o maçın bitişinde de ilginç bir görüntüye imza atmıştı. Galibiyetin ardından saha içinde kutlama yapmak yerine doğrudan soyunma odasına koşarak uzaklaşan Simeone gündem olmuştu.