İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Kartal’ın istifasının ardından Dirk Kuyt’ın, teknik direktör belirlenene kadar Futbol A Takımı’nın teknik sorumlusu olarak görev yapacağı açıklanmıştı.

Fenerbahçe’de teknik direktör konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

ÜNLÜ TEKNİK ADAM FENERBAHÇE İÇİN GEMİLERİ YAKTI

Fanatik’in haberine göre; 53 yaşındaki teknik direktör Roberto Martinez, Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. Martinez’in Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu ve takımda beğendiği oyuncular olduğunu söylediği ifade edildi.

PORTEKİZ İLE ULUSLAR LİGİ'Nİ KAZANDI

Roberto Martinez, 2024-2025 sezonunda Portekiz Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi kazanmıştı. Deneyimli teknik adam kariyerinde Swensea, Wigan, Everton ve Belçika Milli Takımı’nda da teknik direktörlük yaptı.

Portekiz Milli Takımı ile 45 maça çıkan Martinez, 32 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.27 puan ortalaması yakaladı.