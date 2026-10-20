Dünya futbolunun zirvesinde görev yapan Mauricio Pochettino’nun teknik direktörlük ofisine adım atanları ilk olarak çalışma masası ve taktik tahtasının hemen yanında duran büyük cam kaseler dolusu sarı limonlar karşılıyor. Ziyaretçilerin ilk bakışta çay veya ferahlatıcı içecekler için hazır bulundurulduğunu düşündüğü bu taze limonlar, aslında Arjantinli çalıştırıcının kariyeri boyunca yanından ayırmadığı manevi bir enerji kalkanı görevi görüyor.

Pochettino; yüksek tempolu futbol dünyasında oyuncuların, personelin ve kulüp yöneticilerinin taşıdığı zihinsel yorgunluk ile negatif enerjinin fiziksel ortama sindiğine ve limonun bu olumsuz yükü emerek yok ettiğine inanıyor.

"NEGATİF AURA LİMONA ÇEKİLİR"

Odasındaki havanın daima temiz ve berrak kalmasını hedefleyen tecrübeli teknik adam, basına yansıyan açıklamalarında bu ilginç alışkanlığının gerekçesini şu sözlerle anlatıyor:

"Limonlar odamdaki tüm negatif enerjiyi emer. İnsanlar odama gelip benimle konuşurlar, dertlerini anlatırlar veya gerginlik yaşarlar. O negatif aura havada kalmaz, doğrudan masadaki limonların içine çekilir."

ENERJİ DEDEKTÖRÜ GİBİ TAKİP EDİYOR

Kaselerdeki limonların fiziksel durumunu bizzat kendisi gözlemleyen Pochettino için meyvelerin tazeliği odadaki ruh halinin en somut göstergesi kabul ediliyor. Masadaki limonlardan birinin normalden çok daha kısa sürede kararması, kuruması ya da çürümesi halinde Arjantinli teknik direktör, son günlerde odasına yoğun bir negatif enerjiye sahip futbolcu veya personelin girdiği sonucuna varıyor.

Odadaki kötü enerjiyi içine çektiği düşünülen ve bozulan limon derhal çöpe atılırken, yerine vakit kaybetmeden taze limonlar yerleştiriliyor. Pochettino, çalışma ortamındaki enerji dengesini ve tesis içi huzuru bu yöntemle korumayı sürdürüyor.