Akıllı telefon pazarının önemli oyuncularından OnePlus, ana şirketi Oppo’nun yeni küresel stratejisi doğrultusunda radikal bir kararın eşiğinde. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre, markanın batı pazarlarındaki operasyonlarını sonlandırma hazırlıkları son aşamaya geldi.

Atılması planlanan bu adımın, markanın küresel varlığını ve pazardaki konumunu kökten değiştireceği öngörülüyor.

YENİDEN YAPILANMA PLANI 2027’DE DİĞER ÜLKELERİ DE KAPSAYACAK

Gündeme gelen taslak plana göre, OnePlus'ın ABD ve Avrupa'dan çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından, bu stratejinin 2027 yılı itibarıyla Hindistan başta olmak üzere diğer uluslararası pazarlara da yayılması bekleniyor.

Önemli Gelişme: ABD merkezli küresel finans ajansı Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, aynı yeniden yapılanma planı kapsamında Oppo'nun bir diğer alt markası olan Realme'nin de Çin pazarındaki faaliyetlerine tamamen son vereceği belirtiliyor.

REKABET GÜCÜ VE PAZAR PAYI ZAYIFLADI

İlk dönemlerinde amiral gemisi katili olarak adlandırılan, yüksek donanımı uygun fiyatla sunarak sadık bir kitle edinen OnePlus, son yıllarda bu avantajını kaybetti. Yapılan pazar analizleri, markanın özellikle batı ülkelerindeki kullanıcı tabanının ve rekabet gücünün ciddi şekilde eridiğini ortaya koyuyor.

DEVLERİN HAKİMİYETİ BASKIYI ARTIRIYOR

Pazar araştırma şirketi Omdia’nın verilerine göre, küresel akıllı telefon pazarında Apple yüzde 20, Samsung ise yüzde 22 pazar payı ile liderliğini sürdürüyor. ABD özelinde yapılan incelemelerde ise OnePlus'ın, Motorola ve Google gibi rakiplerinin de gerisinde kalarak niş bir marka haline geldiği görülüyor.

ÇİN PAZARINDA DARALMA VE YOĞUN REKABET

Oppo'nun ana merkezi olan Çin'de de pazar koşulları giderek zorlaşıyor. IDC verilerine göre, Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda yüzde 4,3 oranında azalarak yaklaşık 66 milyon adede geriledi. Bu daralan pazarda büyüme kaydedebilen yegane markalar ise sadece Huawei ve Apple oldu.

ARTAN MALİYETLER ÜRETİCİLERİ ZORLUYOR

Sektörde yaşanan bellek çipi ve diğer yarı iletken bileşenlerin maliyet artışları, kâr marjı görece düşük olan üreticileri doğrudan etkiliyor. Counterpoint Research analizlerine göre, Oppo ve benzeri markalar yükselen üretim maliyetlerini Apple veya Samsung gibi premium segment liderleri kadar kolay sübvanse edemiyor.

BELGELENDİRME SÜREÇLERİNDEKİ GECİKMELER TETİKLEDİ

Markanın son amiral gemisi modeli olan OnePlus 15, küresel lansmanına rağmen ABD'deki FCC sertifikasyon süreçlerinde yaşanan teknik gecikmeler nedeniyle bu ülkede zamanında satışa sunulamamıştı. Yaşanan bu lojistik ve bürokratik engellerin, şirketin batı pazarından tamamen çekilme kararını hızlandırdığı belirtiliyor.