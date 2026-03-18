Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir telefon serisine iddialı bir yenilik ekledi.

Aralık 2025’te tanıtılan Galaxy Z TriFold, üç panelli tasarımıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak satışlar beklentilerin altında kaldı ve sadece üç ay içinde Samsung, cihazın satışını durdurma kararı aldı.

Peki bu durum kullanıcılar için ne anlama geliyor ve katlanabilir telefon piyasası nasıl etkileniyor?

SATIŞLAR BEKLENTİLERİN ÇOK ALTINDA KALDI

Samsung’un üçe katlanabilen telefonu, 2.899 dolarlık fiyat etiketi ile dikkat çekiyordu. Ancak yüksek fiyat ve sınırlı talep, cihazın satışlarını ciddi şekilde etkiledi.

Bloomberg’e konuşan şirket yetkilileri, telefonun ABD’de stoklar tükenene kadar satışının durdurulacağını açıkladı.

Kore medyasındaki raporlara göre, Galaxy Z TriFold, lansmandan bu yana yalnızca 6.000 adet ile sınırlı bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Bu durum, telefonun hedeflenen satış hacmini yakalayamadığını ve pazar payının oldukça sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

KATLANABİLİR TELEFON PAZARINDA REKABET YÜKSEK

Rakip firmalar da üç katlı telefon modelleriyle pazara giriş yapıyor. Örneğin Huawei, Mate XT Ultimate modelinin ikinci neslini Çin ve bazı diğer bölgelerde satışa sundu. Ancak bu model şimdilik sınırlı pazarlarda mevcut. Bu durum, katlanabilir telefon sektöründe rekabetin giderek sertleştiğini ve şirketlerin farklı stratejiler benimsediğini gösteriyor.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Galaxy Z TriFold’u satın almayı düşünen kullanıcıların ellerini çabuk tutması gerekiyor. Samsung, üretimi ve satışları kısa süre içinde tamamen sonlandıracak. Bu, cihazın bir daha piyasaya sürülmeyeceği anlamına geliyor.