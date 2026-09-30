Evlerde sıklıkla kullanılan dezenfektan, oda kokusu ve temizlik ürünlerinde halk sağlığını tehdit eden dev bir skandal patlak verdi. Ulusal İlaç, Gıda ve Tıbbi Teknoloji İdaresi (ANMAT) tarafından yürütülen denetimlerde, piyasada yaygın şekilde satılan tanınmış bir markanın resmi tescili ve sağlık onayı bulunmadığı tespit edildi. Alınan acil kararla, söz konusu markaya ait onlarca temizlik ürününün kullanımı, satışı, dağıtımı ve hatta reklamı ülke genelinde tamamen yasaklandı.

İNTERNET SATIŞLARI VE REKLAMLAR DA DURDURULDU

Gelen şikayetler üzerine inceleme başlatan sağlık otoritesi, B&T Química markasının gerekli izinleri almadan dezenfektan, oda kokusu ve genel temizlik ürünlerini hem fiziki marketlerde hem de e-ticaret platformları üzerinden satışa sunduğunu belirledi. Alınan 6173/2026 sayılı resmi kararla birlikte kısıtlama, firmanın internet sitesi, sosyal medya hesapları ve tüm dijital pazar yerlerini kapsayacak şekilde genişletildi. Markanın tescilsiz tüm ürün partileri raflardan toplatılmaya başlandı.

SAĞLIK İÇİN BÜYÜK RİSK

Halk sağlığı konusunda acil uyarı yayımlayan ANMAT yetkilileri, tescilsiz ürünlerin hangi koşullarda, nasıl bir formülle ve hangi hijyen standartlarında üretildiğinin belirsiz olduğuna dikkat çekti. "Üretim şartları doğrulanamayan bu kimyasalların kalitesi, güvenliği ve insan sağlığı üzerindeki etkinliği garanti edilemez" ifadelerine yer verilen açıklamada, tüketicilerin bu ürünlerden uzak durması gerektiği vurgulandı.

FİRMA HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

B&T Química markası, inceleme sürecinde yumuşatıcı gibi düşük risk grubunda yer alan bazı ürünleri için tescil almayı başarsa da, onay almamış diğer tüm temizlik grubu üzerindeki satış yasağı firma gerekli resmi izinleri tamamlayana kadar devam edecek. Mevzuata aykırı şekilde halk sağlığını riske atan şirket hakkında geniş çaplı idari soruşturma başlatıldı.