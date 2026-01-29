Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre, Formula 505 (50 gr) Lavabo Açıcı isimli ürün, kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle güvensiz ürünler listesine alındı. Bakanlık, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verdi.

GÜBİS kayıtlarında yer alan bilgilere göre söz konusu ürün, Erm Global Ticaret – Ermahan Kızıl firması tarafından piyasaya sunuluyordu. Ürünün menşe ülkesi Türkiye olarak belirtilirken, ürün grubunun lavabo açıcı olduğu kaydedildi.

AMBALAJDA KRİTİK EKSİKLİK

Yapılan incelemelerde, ürün ambalajında bulunması zorunlu olan dokunsal tehlike işaretinin yer almadığı tespit edildi. Bu işaret, özellikle görme engelli bireylerin tehlikeli kimyasalları ayırt edebilmesi açısından hayati önem taşıyor.

Bakanlık açıklamasında, ürünün TS EN ISO 11683 standardına uygun şekilde ambalajlanmadığı ve bu durumun tüketiciler için risk oluşturduğu ifade edildi. Lavabo açıcı ürünün taşıdığı riskler arasında kimyasal yanıklar da bulunuyor.

TOPLATMA KARARI 9 OCAK'TA ALINDI

GÜBİS verilerine göre, söz konusu ürünle ilgili piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı 9 Ocak 2026 tarihinde alındı. Karar, Deterjanlar Hakkında Yönetmelik ile Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında uygulamaya konuldu.