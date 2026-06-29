Türk opera dünyasının tanınan isimlerinden tenor Hakan Aysev, özel hayatıyla gündeme geldi. Aysev, sevgilisi Çağrı Özsaatçılar ile düzenlenen törenle evlendi.Başarılı kariyeriyle tanınan Hakan Aysev, aşk hayatında yeni bir sayfa açtı.







Bir süredir birlikte olduğu Çağrı Özsaatçılar ile nikâh masasına oturan Aysev, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren çiftin mutlu gününden kareler de paylaşıldı.

Daha önce 6 kez evlilik yapan Hakan Aysev’in 7’nci kez nikâh masasına oturması magazin gündeminde dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Aysev ve Özsaatçılar’ın düğün kareleri, çiftin yakın çevresi tarafından da ilgiyle karşılandı.