Tuzlu ve tuzsuz tereyağı serisini çubuk ve kalıp formlarında satışa sunan Vital Farms, üretim faaliyetlerine ilişkin radikal bir karar aldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu ürün grubunun üretiminin 2026 yılı sonu itibarıyla tamamen bitirileceği bildirildi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TÜKETİCİLERE DUYURULDU

Karar, markanın resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Yapılan açıklamada "Tereyağı sayfamızı kapatıyoruz" ifadesine yer verilirken, sürecin son derece zor alındığı kaydedildi. Şirket yetkilileri, insanlara, hayvanlara ve gezegene daha büyük fayda sağlanabilecek ana odak alanlarına yoğunlaşmak istediklerini belirtti.

MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ZORLUĞU KARARIN ALINMASINDA ETKİLİ OLDU

Vital Farms yönetimi, zaman içinde tereyağı üretimini uzun vadeli ve mali açıdan sürdürülebilir kılmakta zorlandıklarını dile getirdi. Ürünü düzenli olarak kullanan müşteriler açısından durumun hayal kırıklığı oluşturabileceğinin kabul edildiği açıklamada, stokların yıl sonuna kadar market raflarında yer almaya devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

TÜKETİCİLERE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Duyurunun ardından markanın takipçileri sosyal medya üzerinden karara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Birçok tüketici, ABD pazarında Fransa standartlarına en yakın tereyağını kaybettiklerini belirterek alınan karara tepki gösterdi.