İngiltere’nin başkenti Londra’da etkili olan yağışın ardından Thames Nehri’nin Tower Bridge çevresindeki bölümünde suyun renginde belirgin bir bulanıklık oluştu.

Yağışla birlikte şehir içi drenaj sistemlerinden ve nehir kollarından taşınan tortu ve atıkların suya karışması, nehrin renginin normalden daha koyu ve çamurlu görünmesine neden oldu.

Bölgedeki bu görüntü, özellikle turistlerin yoğun olarak bulunduğu Tower Bridge çevresinde dikkat çekerken, nehirdeki renk değişiminin yağış sonrası kısa süreli bir durum olduğu değerlendiriliyor.

Uzmanlar, benzer hava koşullarının ardından nehir suyunda geçici bulanıklıkların sıkça görülebildiğini belirtiyor.