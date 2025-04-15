Türk bilim insanı Canan Dağdeviren tarihe geçecek bir adım attı.

Dağdeviren, meme kanserinin erken teşhisi için geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazını, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un roketiyle uzaya çıkan 6 kadınla birlikte uzaya gönderdi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin tarafından planlanan yolculukla yaklaşık 10 dakilalık bir uzay yolculuğuna çıktı. Tüm dünya tamamı kadınlardan oluşan mürettebatın yıllar sonra yapmış olduğu yolculuğu konuşurken; Türk bilim insanı Canan Dağdeviren de bir ilki başardı.

UZAYA TARİHİ NOT

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) akademisyen olan Doç. Dr. Canan Dağdeviren, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

'İSTİKBAL, GÖKLERDEDİR'

'Atatürk' 'istikbal göklerdedir' etiketiyle paylaşım yapan Doçent Dağdeviren'in şunları kaydetti:

"Tarihe not düşülsün: Bugün, 14 Nisan 2025. Atatürk Cumhuriyeti’nin herkes için eşit olan sisteminde eğitim alan bir birey olarak, yıllar önce üzerinde çalışmaya başladığım giyilebilir ultrason cihazımı uzaya gönderdim. Tarihte ilk kez tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay ekibi ile."

"Bu bir başlangıç. Sivas’tan yola çıkan dedelerimin ve nenelerimin, kimsesizlerin kimsesiydi cumhuriyet. İcat ettiğimiz teknolojiyi haksızlığa ve zulme uğrayan tüm canlılara armağan ediyorum; yalnız değilsiniz. Mücadeleniz, yıldızlar gibi ışık olmaya ve yol göstermeye devam edecek. Evet, 'İstikbal göklerdedir.'”