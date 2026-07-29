İsviçre'de gıda güvenliği denetimlerinde dikkat çeken bir karar alındı. Resmi makamlar, yüksek oranda bor tespit edildiği belirtilen Kızılay markasına ait iki farklı maden suyunun piyasadan toplatılması için geri çağırma süreci başlattı. Yetkililer, söz konusu ürünleri satın alan tüketicilere bunları kullanmamaları ve iade etmeleri çağrısında bulundu.

YÜKSEK BOR ORANI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İsviçreli yetkililerin yaptığı açıklamada, geri çağırma kararının ülkenin yürürlükteki gıda mevzuatı kapsamında alındığı belirtildi. Denetimlerde, iki Kızılay maden suyu ürününde mevzuatta izin verilen sınırların üzerinde bor tespit edildiği ifade edildi. Bu nedenle ürünlerin satıştan çekilmesine karar verildi.

DAHA ÖNCE DE İKİ MARKA İÇİN AYNI KARAR ALINMIŞTI

İsviçre makamları daha önce de benzer gerekçeyle Türkiye'den ihraç edilen Beypazarı ve Sırma markalı bazı maden sularını geri çağırmıştı. Söz konusu ürünlerde de İsviçre'nin belirlediği yasal sınırların üzerinde bor bulunduğu gerekçesiyle toplatma kararı uygulanmıştı.

KARAR İSVİÇRE MEVZUATINA GÖRE ALINDI

Geri çağırma kararının, İsviçre'nin gıda güvenliği mevzuatındaki sınır değerler esas alınarak verildiği vurgulanırken, kararın yalnızca ilgili ürünleri kapsadığı belirtildi. Yetkililer, geri çağırmaya konu ürünleri satın alan tüketicilerin ürünleri tüketmemeleri ve iade etmeleri gerektiğini bildirdi.