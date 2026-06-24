İsviçre, gıda güvenliği standartları ve ülkeler arasındaki mevzuat farklılıkları nedeniyle yeni bir geri çağırma kararına imza attı. LADES GmbH firması tarafından İsviçre pazarında dağıtılan Türkiye menşeli SIRMA Mineralwasser (Maden Suyu), yapılan analizlerde yüksek oranda bor elementi tespit edilmesi gerekçesiyle piyasadan toplatılıyor.

RecallSwiss tarafından yayımlanan resmi duyuruda, tüketicilerden söz konusu ürünü içmemeleri ve satın aldıkları satış noktalarına iade etmeleri istendi.

GERİ ÇAĞIRMA TEK BİR PARTİYİ KAPSIYOR

İsviçre makamlarının paylaştığı bilgilere göre, toplatma kararı ürünün tüm serilerini değil, belirli bir üretim bandını kapsıyor. Geri çağrılan partinin detayları şu şekilde:

Üretim Tarihi: 2 Eylül 2025

Son Tüketim Tarihi: 26 Kasım 2026

ULUSLARARASI STANDARTLARLA ÇELİŞİYOR

Yaşanan bu gelişme, doğal minerallerin kabul edilebilir sınırları konusundaki küresel mevzuat farklılıklarını yeniden tartışmaya açtı. Doğal yeraltı ve kaynak sularında yaygın olarak bulunan bor elementi için dünyada tek bir ortak limit bulunmuyor:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): İçme suları için 2,4 mg/L kılavuz değerini referans alıyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA): Yetişkinler için günlük tolere edilebilir üst sınırı 8 mg olarak kabul ediyor.

- Mineralli sular için doğrudan bir bor limiti koymak yerine, düzenlemeyi borat parametresi üzerinden yürütüyor. Türkiye'deki bazı doğal kaynaklarda bor seviyeleri litrede 8-10 miligrama kadar çıkabiliyor ve bu değerler yerel mevzuata uygun kabul ediliyor.

Almanya Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) gibi kuruluşlar ise konuya daha geniş bir perspektiften bakıyor. BfR uzmanları, borun sadece maden sularında değil, bazı kuruyemişlerde (kilogramda 37 miligrama kadar) ve günlük gıdalarda da yüksek oranda bulunduğunu hatırlatarak, risk hesaplamasının sadece su üzerinden yapılmasının yanıltıcı olabileceğini belirtti.

ŞİRKET: 'AB VE TÜRKİYE STANDARTLARINA UYGUN'

Edinilen bilgilere göre, Danone bünyesinde üretilen Sırma maden suları İsviçre'ye doğrudan ihraç edilen bir ürün grubu değil; ürünler aracı distribütörler vasıtasıyla bu pazara sunuluyor. Yetkililer, Sırma maden sularının hem Türkiye hem de Avrupa Birliği (AB) standartlarına tamamen uygun ve güvenli bir şekilde üretildiğinin altını çizdi.

Benzer bir kriz 2024 yılında Beypazarı markasında da yaşanmış, o dönemde yapılan açıklamalarda da İsviçre'nin Avrupa Birliği'nden daha katı ve farklı yerel mevzuatlar uygulaması gerekçe gösterilmişti.

ÜREME SİSTEMİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİYOR

Bor, insan vücudu için gerekli bir eser element olsa da yüksek dozda ve uzun süreli maruz kalınması durumunda üreme sistemi, sperm kalitesi ve fetal gelişim üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dair bilimsel çalışmalar bulunuyor. Sağlık otoritelerinin sınır değerleri bu riskleri önlemek adına değişkenlik gösteriyor.