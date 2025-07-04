İstanbul Küçükçekmece'de faaliyet gösteren KALE Tüketim Maddeleri ve Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından piyasaya sunulan "Filiz Siyah Çay" ürününde yapılan laboratuvar analizleri sonucunda gıda boyası bulundu. “Şirin Çay” markasıyla satışa sunulan ürün, 003 parti numarasıyla kayıtlara geçti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1 Temmuz 2025 tarihli denetim sonuçlarına göre, bu siyah çay ürününde tespit edilen boya, çayda bulunmaması gereken katkı maddeleri arasında yer alıyor.

Gıda güvenliği uzmanları, çayda bu tür katkıların kullanımının tüketiciler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

SAĞLIK RİSKİ TAŞIYOR

Uzmanlara göre, siyah çay gibi doğal yollarla tüketilen içeceklerde boya kullanımı, ürünün kalitesini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda kanserojen madde riskini de beraberinde getiriyor. Bu tarz ürünlerin uzun vadede karaciğer ve böbrek gibi organlara zarar verebileceği ifade ediliyor.