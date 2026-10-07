Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2023 yılında faaliyete geçen Asrı Ala Otel Yatırımları Anonim Şirketi ve bağlı şirketler için konkordato süreci kapsamında 3 aylık geçici mühlet kararı alındı.

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yayınlanan kararın, oteli işleten şirketlerin yanı sıra şirket sahibi Mustafa Polat'ı da kapsadığı bildirildi.

KONKORDATO KARARININ DETAYLARI

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin ilanına göre geçici mühlet kararı; Asrı Ala Otel Yatırımları A.Ş., Rezervasyonsitesi Turizm A.Ş., Utatil Turizm A.Ş. ve şirket ortağı Mustafa Polat hakkında uygulandı. Karar doğrultusunda ilgili şirketler 3 ay boyunca alacaklı takibinden koruma altına alınmış oldu.

TESİSİN KAPASİTESİ VE KONUMU

Bodrum Akyarlar mevkiinde 25 bin metrekarelik alana kurulu olan tesis, 158 oda ve 480 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.

Alkolsüz her şey dahil ve kadınlara özel alan sağlayan konseptle işletilen otel; Turgutreis Marina’ya 5 kilometre, Bodrum ilçe merkezine ise 20 kilometre mesafede konumlanıyor.