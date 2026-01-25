Daha önce yollarını ayıran çift, ilişkilerine yeniden şans verme kararı almış ve kısa süre sonra evlilik yoluna girmişti. Gözlerden uzak bir nikâh tercih eden Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya, Amerika’da dünyaevine girdi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Türkiye saatiyle 05.00’te kıyılan nikâha çiftin yakın çevresi çevrim içi bağlantı aracılığıyla katıldı. Samimi atmosferde gerçekleşen törende duygusal anlar yaşandı.

İlk kez nikâh masasına oturan Yasemin Kay Allen’in tören sırasında gözyaşlarına hâkim olamadığı öğrenildi.

Nikâhın ardından Erdal Kaya’nın eşini kucağına alarak salondan çıkması ise törende dikkat çeken anlardan biri oldu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Magazin gündeminde geniş yankı uyandıran bu mutlu gelişme, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Hayranları ünlü oyuncuya tebrik mesajları yağdırdı.

Öte yandan Yasemin Kay Allen’in tercih ettiği gelinlik de sosyal medyanın en çok konuşulan detayları arasında yer aldı. Straplez ve kalp yaka tasarımıyla klasik bir şıklık sunan gelinlik, dantel işlemeleriyle zarif bir görünüm kazandı. Belden aşağı doğru uzanan katmanlı ve hafif kabarık etek ise tasarıma romantik ve masalsı bir hava kattı.