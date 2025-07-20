1-3 Ağustos arasında Kosova'da gerçekleşecek Sunny Hill Festivali dikkat çeken bir buluşmaya sahne oluyor.

Festivalde, 'New Rules', 'Don't' Start Now' ve 'Levitating' gibi hitleriyle dünya listelerini kasıp kavuran Dua Lipa, sahneyi şarkıcı Edis ile paylaşacak.

Edis, sahneye Dua Lipa'dan hemen önce çıkarak dünyanın dört bir yanından gelen müzikseverleri karşılayacak.

Edis'i arayarak festivale davet eden kişi de festivalin kurucucusu ve Dua Lipa'nın menajeri olan babası Dukagjin Lipa...

Daha önce Calvin Harris, Miley Cyrus, Martin Garrix gibi isimlerin sahne aldığı festivalde bu yıl Edis'in yer alması Türk müzik sektörü için büyük bir gurur kaynağı oldu.