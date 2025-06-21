Avrupa'nın en büyük dijital teknoloji gruplarından Team Blue, Türkiye'deki ikinci büyük yatırımına hazırlanıyor. Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, 2020 yılında yerli hosting firması 200 milyon liraya Natro'yu satın alarak Türkiye pazarına giriş yapan şirket, şimdi de e-ticaret yazılımları alanında faaliyet gösteren İstanbul merkezli Ticimax Bilişim’in çoğunluk hisselerini devralmak için resmi görüşmelere başladı.

Belçika merkezli Team Blue, dijital altyapı ve bulut teknolojileri alanında Avrupa’nın önde gelen grupları arasında yer alıyor. Şirket, Türkiye'deki ilk büyük yatırımı olan Natro'nun ardından ikinci yatırımı için harekete geçti.

100'DEN FAZLA ÜLKEYE HİZMET VERİYOR

E-ticaret yazılım pazarının güçlü oyuncularından biri olarak görülen ve 2005 yılında kurulan Ticimax, bugüne dek 30 binden fazla yerli ve yabancı firmaya e-ticaret çözümleri sundu. , 200’ün üzerinde çalışanı ve 5.000’i aşkın iş ortağıyla faaliyet gösteren Türk şirketi, Victoria’s Secret, Starbucks, Bentley, Elle, Avva, Aselsan ve Dimes gibi markalara hizmet vermesinin yanı sıra Türkiye dışında 100’den fazla ülkeye de ürün ve hizmet sağlıyor.

Belçikalı şirket ile anlaşmanın tamamlanması durumunda Ticimax’ın çoğunluk hisseleri, Team Blue'nun Hollanda merkezli iştiraki tarafından devralınacak.