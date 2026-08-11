Oyunculuk ve müzik kariyeriyle tanınan Yunus Bülbül, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 71 yaşındaki sanatçı, uzun süredir birlikte olduğu 38 yaşındaki müzisyen Neslihan Mutlu ile dünyaevine girdi.

Çiftin nikahı Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde gerçekleştirildi. Sade bir törenle evlenen Bülbül ve Mutlu, mutluluklarını sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

'Çok şükür imzamızı çaktık'

Yunus Bülbül, nikahın ardından eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı.

Sanatçı paylaşımında, “Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin” ifadelerini kullandı.

Bülbül’ün paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Sevenleri, çifte çok sayıda tebrik mesajı gönderdi.

Dördüncü evliliğini yaptı

Bu evlilik, Yunus Bülbül’ün dördüncü evliliği oldu. Sanatçının daha önce Gülsen Gözübüyük, oyuncu Sezer Güvenirgil ve Serap Bülbül ile evlilik yaptığı belirtiliyor.

Bülbül’ün ilk evliliğinden Gülnaz, üçüncü evliliğinden ise Yunus Emre isimli iki çocuğunun bulunduğu aktarılıyor.

'Köfteci Abbas' ile hafızalara kazındı

Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Yunus Bülbül, özellikle “Bücür Cadı” dizisinde canlandırdığı Köfteci Abbas karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin hafızasında yer edindi.

71 yaşında yeniden nikah masasına oturan Bülbül’ün eşiyle yaptığı mutluluk paylaşımı, sosyal medyada da dikkat çekti.