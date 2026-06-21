Ankara'da Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray, trafikte yol verme meselesi nedeniyle bir sürücüyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından sürücü K.Ü.Ö., Altunsaray'ı aracıyla takip etmeye başladı. Sanatçının üzerine yürüyerek araçtan inmesini talep eden sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şüphelinin kimliğini tespit etti ve K.Ü.Ö.'yü gözaltına aldı.

SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI VE ARACI TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Emniyet ekiplerince yapılan trafik incelemelerinin ardından şüpheli sürücü K.Ü.Ö. hakkında idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan araç ise trafikten menedildi.

DÖRT AYRI SUÇTAN ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheli hakkında emniyette "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" ve "Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçları kapsamında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.Ü.Ö., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.