Fransa genelindeki Auchan mağazalarında satışa sunulan Le Farinier markasına ait T65 Label Rouge 1 kilogramlık buğday unu paketleri hakkında ulusal çapta geri çağırma işlemi başlatıldı. Resmi gıda güvenliği platformu Rappel Conso üzerinden 26 Ağustos 2026 tarihinde yapılan duyuruda, ürünlerin fiziksel yaralanma riski taşıdığı bildirildi.

PLASTİK PARÇALARI OLABİLİR

Yapılan kontrollerde un paketlerinin içerisinde mavi renkli plastik elek telleri ile son derece sertleşmiş un kütlelerinin yer alabileceği tespit edildi. Pişirme işlemi sırasında erimeyen bu yabancı maddelerin yutulması durumunda ağız, diş ve sindirim sisteminde kesik ile yaralanmalara yol açabileceği açıklandı.

Kararın mikrobiyolojik bir bulaşmadan değil, doğrudan maddelerin sertliği ve keskinliğinden kaynaklanan mekanik risklerden ötürü alındığı vurgulandı.

TÜKETİCİLERE 'TÜKETMEYİN' UYARISI YAPILDI

Geri çağırma kararı, 18 Ağustos 2026 ile 25 Ağustos 2026 tarihleri arasında ülke genelindeki tüm Auchan mağazalarında satılan 1 kilogramlık kağıt ambalajlı ürünlerin belirli iki partisini kapsıyor.

Uzmanlar, tüketicilerin ambalaj üzerindeki GTIN kodunu, parti numarasını ve minimum dayanma tarihini inceleyerek ellerindeki ürünü kontrol etmelerini talep ediyor.

Resmi makamlar, ilgili ürünü satın alan kişilerin unu pişirerek dahi olsa kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini belirtti.