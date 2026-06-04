Fransa’da gıda güvenliği uzmanları, ülke genelinde yaygın olarak satılan popüler bir un markası hakkında acil toplatma kararı verdi. Satış noktaları arasında Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Systeme U, Franprix ve Intermarche gibi büyük zincir marketlerin de bulunduğu ürünün, içerdiği doğal toksin miktarının yasal sınırları aşması nedeniyle sağlık riski taşıdığı açıklandı.

TAM BUĞDAY UNU GERİ ÇAĞRILDI

Toplatma kararı, 9 Nisan 2026 tarihinden itibaren Fransa genelinde piyasaya sürülen Francine markasına ait 1 kilogramlık kutulardaki "Ma Farine de Ble Complete T150" isimli tam buğday ununu kapsıyor. Tüketicilerin kilerlerinde bulunan ürünleri kontrol edebilmesi için paylaşılan bilgilere göre, geri çağrılan unların barkod numarası 3068111301246, parti numaraları HG10173694 ile HG10173796 ve son tüketim tarihi ise 20 Aralık 2026 olarak belirtildi.

TAHILLARDA PARAZİT BİR MANTAR TÜRÜ TESPİT EDİLDİ

Yapılan laboratuvar analizlerinde, söz konusu un partilerinde yüksek oranda çavdar mahmuzu alkaloidi tespit edildi. Tahıllarda gelişen parazit bir mantar türünün ürettiği bu kimyasal bileşenlerin, insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkileri bulunuyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bu toksinlerin ısıya dayanıklı olduğu ve pişirme işlemiyle dahi yok olmadığı vurgulandı.

Ürünün tüketilmesi halinde bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi sindirim sistemi rahatsızlıklarının yanı sıra ani tansiyon yükselmesi ve kan dolaşımı bozuklukları gibi klinik tablolara yol açabileceği bildirildi. Risk grubunda ise özellikle hamileler, çocuklar ve yaşlılar yer alıyor.

İMHA EDİN VEYA İADE YAPIN UYARISI GELDİ

Gıda güvenliği ajansı, evlerinde belirtilen parti numaralarına sahip un bulunan tüketicilerin ürünü kesinlikle kullanmamaları, imha etmeleri veya satın aldıkları satış noktasına geri götürmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Etkilenen ürünler için başlatılan para iadesi süreci 31 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Ürünü tüketen ve ilgili semptomları gösteren kişilerin ise zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna veya zehir danışma merkezine başvurmaları gerekiyor.