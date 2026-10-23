Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretin 2027 yılında hangi seviyeye yükseleceği gündemdeki yerini koruyor. Yeni ücretin belirlenmesinde enflasyon, ekonomik koşullar ve ücret artışına ilişkin değerlendirmeler belirleyici olacak.

2027 YILINDA NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

SÖZCÜ TV canlı yayınında 2027 asgari ücret tahminini açıklayan Bingöl şu ifadeleri kullandı:

"Şunu söyleyelim, biz kahin değiliz, burada bir kehanet de göstermiyoruz ama 2027 bütçesi bize şunu gösteriyor... Şimdi 2027 bütçesinde asgari ücret istisnasındaki artış yaklaşık yüzde 33 civarında. Asgari ücret istisnasındaki artış ne kadar artacağına dair bir ipucudur. Bu yüzde 30'luk bir artışa denk geliyor. Önümüzdeki yıl net asgari ücretin 36.500 civarında olabileceğini söyleyebiliriz. Burada 2027 bütçesi çok açık"

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2027 yılında uygulanacak asgari ücret için de görüşmelerin 2026 yılının aralık ayında başlaması ve kararın yıl sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Ancak toplantıların kesin tarihleri ve yeni ücretin hangi gün duyurulacağına ilişkin resmi takvim henüz netleşmiş değil.

Yeni ücretin açıklanmasıyla birlikte 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olacak net ve brüt asgari ücret tutarları da belli olacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl’ün net asgari ücretin 36 bin 500 TL civarında olabileceğine ilişkin tahminine göre yüzde 30-33 civarında bir artış bekleniyor.